Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s'en prend à Lewis Hamilton !

Publié le 15 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que la Formule 1 est en pause, Max Verstappen a envoyé un message à Lewis Hamilton concernant ses fréquentations.

Si le monde de la Formule 1 est à l’arrêt en raison de la trêve, les acteurs principaux ne font pas de pause. En attendant de revenir sur les circuits, Max Verstappen se repose, et répond aux médias. Désormais devancé par Lewis Hamilton au classement général, le pilote de l’écurie Red Bull cherchera à récupérer son trône. Mais avant de se frotter à l’Anglais, Verstappen lui a envoyé un message subliminal concernant ses « fausses amitiés » .

« Je ne fréquenterais pas les célébrités juste pour mon profil sur les réseaux sociaux »