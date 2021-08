Formule 1

Formule 1 : Cet improbable constat sur l'accident de Valtteri Bottas !

Publié le 15 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Hongrie a été marqué par un accident causé par Valtteri Bottas, mettant hors course 4 autres pilotes. Mais cela a offert un Grand Prix à suspens

Le Grand Prix de Hongrie 2021 restera comme l'un des plus marquants de la saison. Au début de la course un incident, causé par Valtteri Bottas, a mis hors jeu Sergio Pérez, Charles Leclerc, Lando Norris et Lance Stroll. De quoi favoriser une nouvelle victoire de Max Verstappen ou Lewis Hamilton ? Absolument pas ! Au bout d'une course maîtrisée de bout en bout c'est le surprenant Esteban Ocon qui s'est imposé.

