Formule 1

Formule 1 : L'étonnante confidence de Fernando Alonso sur ses débuts en F1 !

Publié le 15 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Auteur d'un retour contrasté en Formule 1 Fernando Alonso n'en reste pas moins une légende de son sport. Pourtant à ses débuts tout n'était pas rose.

Fernando Alonso a connu le succès tout au long de sa carrière en Formule 1. Celui qui s'offre une dernière pige chez Alpine à 40 ans (avec une 11e place au général et une belle 4e position au grand prix de Hongrie) a notamment roulé pour McLaren, Ferrari ou encore Renault. Au total la carrière de l'Espagnol se compose de deux titres de champions du monde, 32 victoires en course et 97 podiums.

Alonso ne se sentait pas à sa place