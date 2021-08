Formule 1

Formule 1 : L'étonnante confession d'Alonso sur son retour en F1 !

Publié le 13 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Fernando Alonso fait cette saison son grand retour en Formule 1. Et le pilote d'Alpine semble prendre un plaisir inégalé.

A 40 ans, Fernando Alonso prouve qu'il est toujours possible de se mêler à la lutte pour les premiers rôles en Formule 1. S'il n'est certes "que" 11e au classement général des pilotes, l'Espagnol a tout bonnement impressionné en Hongrie où il a joué un rôle capital dans la victoire de son coéquipier Esteban Ocon et a décroché une très belle quatrième place.

Alonso plus fort que dans sa jeunesse ?