Formule 1

Formule 1 : L'aveu de Nico Rosberg sur sa rivalité avec Lewis Hamilton !

Publié le 17 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Coéquipiers chez Mercedes entre 2013 et 2016, Lewis Hamilton et Nico Rosberg se sont aussi livrés une lutte acharnée au sommet. L'Allemand revient d'ailleurs sur cette rivalité.

Lewis Hamilton et Nico Rosberg, un duo qui a régné sur la Formule 1 pendant quatre saisons. En 2013 Hamilton rejoint Mercedes, et décroche déjà une 4e place. Puis l'année suivante l'Anglais termine premier devant son coéquipier. Même chose l'année suivante. Puis en 2016, c'est Rosberg qui obtient la première place devant son coéquipier et rival. Une consécration juste avant de reprendre sa retraite.

Rosberg a mal vécu le duel avec Hamilton