Formule 1 : Le patron de la F1 en remet une couche sur les sifflets contre Hamilton !

Publié le 16 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Les qualifications du GP de Hongrie ont été émaillées d'incidents, notamment des sifflets à l'égard de Lewis Hamilton. Ross Brawn pousse un coup de gueule.

La tension autour du duel Lewis Hamilton contre Max Verstappen atteint son paroxysme. Après sa deuxième place au Grand Prix de Hongrie, Hamilton a repris la tête du championnat devant un Verstappen, 9e à la fin de la course et qui avait déjà dû abandonner le GP de Silverstone à cause d'un accident au premier virage. Alors forcément cette lutte intense attise la haine des deux camps, d'autant que les deux écuries aiment s'affronter également sur le terrain médiatique.

Le patron de la F1 déçu par les sifflets