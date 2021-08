Formule 1

Formule 1 : Bottas, Rusell... Toto Wolff se prononce sur l'avenir des deux pilotes !

Publié le 17 août 2021 à 12h35 par La rédaction

L'incertitude plane toujours sur l'identité du second pilote qui accompagnera Lewis Hamilton la saison prochaine chez Mercedes. Alors que George Russell et Valtteri Bottas semblent être en concurrence, Toto Wolff a tenu à rester optimiste sur l'avenir des deux hommes en Formule 1.

Malgré la trêve estivale, la saison de Formule 1 bat toujours son plein en coulisses. Au sein de l'écurie Mercedes, Toto Wolff n'aurait toujours pas fait son choix pour le pilote qui prendra place sur le second baquet de l'écurie allemande l'année prochaine. Pendant que Lewis Hamilton est lui le leader incontesté, Valtteri Bottas pourrait lui être poussé vers la sortie par George Russell. Le Britannique de 23 ans, promis à un bel avenir chez Mercedes, est le protégé de Toto Wolff. Alors que cette décision fera certainement un malheureux dans l'histoire, Wolff a partagé sa sérénité quant à l'avenir de Russell et de Bottas.

« George Russell et Valtteri Bottas auront, quoi que nous décidions, d’excellentes options »