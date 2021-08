Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche ses ambitions colossales !

Publié le 16 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur du grand prix de Hongrie Esteban Ocon pourrait voir d'autres victoires arriver avec Fernando Alonso l'an prochain.

Et si le Grand Prix de Hongrie n'était pas qu'un coup ? Lors de cette course, le Français a remporté le tout premier GP de sa carrière devant Lewis Hamilton, Carlos Sainz Junior et ... son coéquipier Fernando Alonso. Un formidable coup double pour l'écurie Alpine, qui remonte de facto à la 5e place du classement constructeurs. Une véritable performance derrière les géants Mercedes, McLaren, Red Bull et Ferrari.

Alpine vise d'autres victoires l'année prochaine