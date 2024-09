F1 - Red Bull : Verstappen dénonce des problèmes

Jean de Teyssière

Rien ne va plus plus Red Bull et Max Verstappen. Singapour n’est guère le meilleur endroit pour reprendre de la confiance, le pilote néerlandais n’ayant jamais gagné sur ce circuit. Lors des essais libres, qui ont eu lieu ce vendredi, le triple champion du monde est apparu à la peine, n’arrivant qu’à la 15ème place. A la fin de la journée, Max Verstappen n’était pas le plus optimiste.

Depuis sept courses, Red Bull n’a plus réussi à installer un pilote sur la plus haute marche du podium. Max Verstappen voit même son avance fondre comme neige au soleil, le pilote Red Bull n’ayant que 59 points d’avance sur Lando Norris. A Singapour, aucune éclaircie n’est à prévoir, Max Verstappen n’ayant en plus jamais remporté ce Grand Prix dans sa carrière. Et au vu des essais libres de ce vendredi, le calvaire pourrait continuer pour Red Bull et son triple champion du monde.

«La journée a été difficile»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen analyse la prestation de Red Bull durant les essais libres à Singapour : « La journée a été difficile. Nous n’avions pas l’adhérence que nous aurions souhaitée sur les pneus, donc j’avais l’impression que nous glissions beaucoup plus que d’habitude. Cela nous a causé des problèmes particuliers lors de la Libre 2, qui n’a pas vraiment été une séance positive pour nous. »

«Une question d’adhérence générale des pneus»

« Nous n’avons pas vraiment eu de difficultés avec les bosses et les vibreurs, mais c’était plutôt une question d’adhérence générale des pneus, explique le triple champion du monde de Formule 1. Nous allons devoir analyser les données et voir ce que nous pouvons faire pour optimiser les performances de la voiture et des pneus afin de progresser avant les qualifications. » Ce samedi auront lieu les qualifications et Max Verstappen, qui a annoncé viser la Q3, pourrait bien vivre un nouveau week-end compliqué…