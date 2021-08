Formule 1

Formule 1 : Vettel confie ses doutes sur Aston Martin !

Publié le 17 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Actuellement 12e du classement des pilotes, Sebastian Vettel est loin de ses plus belles années. Et sa voiture n'y est pas étrangère.

Sebastian Vettel est l'un des plus beaux palmarès de l'histoire de la F1. Dans l'escarcelle de l'Allemand on retrouve 4 titres de champions du monde, 53 victoires et 122 podiums. Le Grand Prix de Hongrie aurait même pu occasionner une 123e place dans les trois premiers, mais Vettel a été disqualifié. Cette saison, en revanche, le pilote d'Aston Martin est loin du faste de sa jeunesse avec une 12e place au classement général.

Vettel lucide sur les capacités de son écurie