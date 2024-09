Mercato - PSG : L’entraîneur de la saison prochaine déjà choisi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La direction du PSG prépare déjà l’avenir et notamment la poste d’entraîneur. Visiblement très satisfaite du rendement de Luis Enrique qui officie depuis un peu plus d’un an au Parc des Princes, elle devrait prochainement lui faire signer une prolongation de contrat, garantissant donc sa présence la saison prochaine.

Interrogé en août dernier sur son avenir au PSG, Luis Enrique affichait son envie ce continuer encore longtemps cette aventure : « Mon futur ? C'est comme le vôtre. Je suis dans un projet fait à ma mesure, auquel je me suis très bien adapté, il n'y a aucun doute que je voudrais continuer. Mais il est évident qu'il y a beaucoup de parties, et l'avenir dira comment se passe la suite. L'important est de vivre le présent », confiait l’entraîneur espagnol, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG.

Le PSG compte sur Enrique

Une prolongation semble dans les tuyaux pour Luis Enrique, et c’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le journaliste du Parisien Dominique Séverac dans un chat avec les internautes : « Il n'y a aucune information définitive sur le sujet. Il existe clairement la volonté de prolonger les deux Luis du PSG », a-t-il confié.

Campos également concerné par une prolongation

Le PSG envisage donc de prolonger prochainement Luis Enrique ainsi que Luis Campos, le conseiller sportif du club depuis l’été 2022, d’autant que les deux hommes affichent une très belle entente en interne. Reste à savoir si ces deux signatures seront rapidement bouclées par le PSG.