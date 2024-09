Mercato : Le PSG s’est manqué pour ce joueur «spécial» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG s’est intéressé au recrutement de Lamine Yamal. Le prodige du FC Barcelone est déjà considéré comme l’un des meilleurs ailiers du monde, alors que les dirigeants parisiens étaient disposés à lâcher 200M€ pour l’international Espagnol. Si Yamal est finalement resté en Catalogne, ses formateurs savaient dès le départ qu’ils avaient à faire avec un prodige spécial.

Le PSG est un habitué des gros coups sur le mercato. Cet été encore, le club parisien a été associé à un énorme deal, puisque rapidement, l’agence de presse EFE puis d’autres médias espagnols ont révélé que Paris cherchait à recruter Lamine Yamal en provenance du FC Barcelone. Rapidement, un montant potentiel de 200M€ était évoqué pour cette opération titanesque !

« Xavi nous a regardés et nous a dit que ce garçon était spécial »

Mais finalement, il n’en sera rien : Lamine Yamal est bien déterminé à poursuivre son aventure au Barça, et continue d’impressionner à seulement 17 ans. Sur le plateau de Movistar +, l’ancien conseiller technique du FC Barcelone Jordi Cruyff s’est exprimé sur les débuts de Yamal avec l’équipe première du Barça, et comment rapidement le staff de Xavi avait compris le talent générationnel du joueur. « Je me souviens que les premières fois qu’il s’est entraîné, au bout de cinq minutes, l’entraîneur de l’époque, Xavi, nous a regardés et nous a dit que ce garçon était spécial », a confié ce dernier.

« Tout le monde avait les yeux rivés sur lui »

« Je me souviens même qu’il voulait le faire débuter un peu plus tôt et nous nous sommes dits : 'mais nous n’avons pas de contrat avec lui, alors, assurons-nous d’abord qu’il sera à nous pendant de nombreuses années’. Je me souviens que même les joueurs, ses coéquipiers vétérans, lorsqu’il a touché le premier ballon, tout le monde avait les yeux rivés sur lui en se disant que c’était quelque chose de différent, de très difficile à trouver », conclut Jordi Cruyff.