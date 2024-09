PSG : Retournement de situation avec Neymar, «c’est la folie»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2020, le PSG atteignait la finale de la Ligue des champions (battu par le Bayern Munich). Mais le club parisien aurait très bien pu prendre la porte lors du tour précédent, face à l'Atalanta Bergame. Dans un stade vide en raison des restrictions liées au Covid, la formation de Thomas Tuchel était parvenu à retourner la situation. Marquinhos est revenu sur cette rencontre.

En marge de la rencontre entre le PSG et Gérone, Marquinhos est revenu sur ses plus beaux souvenirs en Ligue des champions. Le défenseur a évoqué la demi-finale de la saison 2019/2020 face à l’Atalanta Bergame, disputé sans spectateur en raison du Covid-19.

Le PSG peut dire merci à Neymar et Choupo-Moting

Mené au score à quelques secondes du coup de sifflet final, le PSG était parvenu à inverser la situation grâce à un gros travail de Neymar et à un but d’Erik Choupo-Moting. Buteur ce jour-là, Marquinhos a livré son ressenti.

« Ce retournement restera un moment marquant »

« On a une action, Ney est sur le côté, je me retrouve dans la surface… Et ça fait but. Là, ça a été une folie, une énergie dingue. J'ai des frissons encore aujourd’hui quand je pense à ce moment-là. Et quelques minutes après le but de Choupo-Moting qui nous amène en demi-finale. Ce retournement restera un moment marquant dans ma vie, dans ma vie de footballeur aussi » a confié Marquinhos lors d’un entretien accordé aux médias du club.