PSG : Luis Enrique au plus mal, un départ est réclamé

Après seulement une saison au PSG, Manuel Ugarte a été poussé vers la sortie, sans avoir véritablement montré l'étendu de son talent. Peu utilisé par Luis Enrique lors du dernier exercice, le milieu de terrain uruguayen a été vendu à Manchester United. L'explication de ce départ se trouve, peut-être, dans l'une des sorties du coach espagnol.

Pour Manuel Ugarte, sa saison au PSG s’est apparentée à une longue descente aux enfers. Lancé par Luis Enrique quelques jours après son arrivée dans la capitale, le milieu de terrain uruguayen a, très vite disparu des radars. Jusqu’à ne plus entrer dans les plans du coach espagnol.

Ugarte libéré par le PSG

Finalement, le PSG a limité la casse en vendant Manuel Ugarte à Manchester United pour la modique somme de 50M€, soit 10M€ de moins que son prix d’achat. Pour Le Parisien, le joueur ne figurait plus dans les plans de Luis Enrique car ce dernier ne parvenait plus à le faire progresser. Dans ce dossier, l’une des sorties du tacticien espagnol raisonne.

« Quand je ne peux pas aider un joueur… »

« Quand je ne peux pas aider un joueur, qu’il ne joue pas au niveau auquel j’aimerais le voir, je me sens mal. Mon but est d’aider tout le monde à s’améliorer individuellement et collectivement. Ça me gêne de voir des joueurs qui ne jouent pas et que je n’ai pas pu aider » avait-il confié à PSG TV. Là est la source du conflit entre Ugarte et Luis Enrique ?