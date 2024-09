PSG : Marquinhos balance sur le mercato

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a recruté quatre joueurs au total : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Marquinhos a lâché ses vérités sur le recrutement de son équipe.

Lors de l'été 2023, le PSG a frappé un grand coup sur le marché. En effet, le club de la capitale s'est offert les services de douze joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Le PSG a recruté quatre joueurs

Après avoir recruté Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo au mois de janvier, le PSG a procédé à certains ajustements lors de la dernière fenêtre de transferts. En effet, Luis Campos n'a offert que quatre joueurs à Luis Enrique, soit un ligne, cet été : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué.

«Un début de saison tranquille sur le mercato»

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Marquinhos s'est livré sur le recrutement estival du PSG, affirmant qu'il était plus calme qu'à l'accoutumé. « On a eu un début de saison tranquille, sur le mercato. Le coach nous amène de plus en plus sur sa philosophie, il nous amène où il veut. C'est une continuité de l'année dernière avec quelques améliorations à l'entraînement », a confié le capitaine du PSG.