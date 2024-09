Mercato - PSG : Il réclame Haaland pour oublier Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG en direction du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé n’a pas été remplacé numériquement par un autre buteur. Et Rolland Courbis estime qu’il aurait fallu attirer un joueur du calibre d’Erling Haaland pour faire oublier Mbappé, et non pas se contenter de la présence de Randal Kolo Muani.

Le PSG est-il suffisamment armé en attaque pour cette saison 2024-2025 ? C’est la question qui revient en boucle depuis le court succès enregistré in-extremis en Ligue des Champions (1-0), qui a mis en évidence une certaine inefficacité offensive du club parisien. Certains observateurs estiment que Kylian Mbappé n’a pas été remplacé et que cette décision de la direction pourrait grandement porter préjudice au PSG dans les mois à venir.

« Paris aurait recruté Haaland, ok mais là… »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Rolland Courbis affiche un point de vue tranché sur la question : « Sans Kylian Mbappé, le PSG ne sera pas supérieur à celui de la saison dernière. Même si ce n’est plus le grand Mbappé, il marque deux buts tous les trois matchs. Paris aurait recruté Erling Haaland, ok mais là, il y a Randal Kolo Muani qui est moyen et Marco Asensio qui passe son temps à l’infirmerie depuis des années. Son entraîneur, c’est le kiné », estime l’ancien coach de l’OM, qui aurait donc aimé un joueur du calibre d’Erling Haaland cette saison au PSG.

Kolo Muani trop juste pour le PSG ?

« Non seulement il est fragile mais il ne joue pas à son poste en faux numéro 9 où on lui demande des courses et des efforts différents de son vrai rôle. En étant chambreur, on a un faux 9, un faux joueur et un faux entraîneur qui insiste avec l’Espagnol à cette place », poursuit Rolland Courbis. Reste à savoir si les attaquants du PSG parviendront à lui donner tort.