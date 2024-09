F1 : «C'est très inquiétant», Red Bull balance sur Verstappen

Jean de Teyssière

Le Grand Prix de Singapour pourrait à nouveau être négatif pour Max Verstappen. L’année dernière, Singapour avait été le théâtre de l’unique défaite de Red Bull et ce n’est pas cette saison que l’écurie autrichienne risque de placer un pilote à la première place du podium. Surtout que le dirigeant de Red Bull, Helmut Marko, estime que rien ne fonctionne sur la monoplace de Max Verstappen…

A quoi peut s’attendre Red Bull ce week-end, lors du Grand Prix de Singapour ? Récemment, le triple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen, révélait que son objectif principal était de se qualifier en Q3 ce samedi. Une ambition qui s’abaisse au fur et à mesure des courses, puisque Red Bull n’a plus gagné depuis 7 Grands Prix…

«Rien ne fonctionne»

Ce vendredi, lors des essais libres, Max Verstappen apparaissait bien à la peine. Le pilote Red Bull a terminé 15ème et dans des propos rapportés par Motorsport, Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull, dresse un terrible constat : « Rien ne fonctionne. Sur la voiture de Max, rien ne fonctionne. Sur le pneu tendre comme sur le pneu dur, il n'a pas d'adhérence et il n'a pas d'équilibre du tout. Pour l'instant, je dirais que c'est très inquiétant. Il est certain que nous devons essayer quelque chose de radical maintenant. Voyons ce que nous pouvons faire. »

«Je n’ai pas d’explications»

« Pourtant, moi aussi j’étais optimiste. Donc je suis surpris mais d'une manière négative. Surtout après Bakou, parce qu'ils n'ont pas apporté de nouvelles pièces ici. Nous verrons bien. Yuki a également été incroyablement rapide avec le pneu dur. Je n'ai pas d'explication, désolé, poursuit Marko. Non, nous ne pouvons pas accepter de faire l’impasse sur les circuits urbains. Nous devons régler les choses pour être plus compétitifs. Je viens de regarder et nous sommes sur le même rythme que [Franco] Colapinto… »