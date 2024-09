Rabiot-De Zerbi, ça annonce du lourd à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien joueur de l’OM, Samir Nasri n’a bien évidemment pas échappé à la signature d’Adrien Rabiot au sein du club phocéen. Libre, le Français s’est engagé pour deux saisons à Marseille. Un recrutement totalement validé par Nasri, qui attend notamment de voir avec impatience ce que va donner Rabiot sous les ordres de Roberto De Zerbi.

On ne l’avait clairement pas vu venir et pourtant, aujourd’hui, Adrien Rabiot est bel et bien un joueur de l’OM. Suite à son départ libre de la Juventus, le Français avait la possibilité de s’engager avec le club de son choix. C’est finalement le projet proposé par l’OM qui a convaincu Rabiot.

« C’est un recrutement XXL »

A Marseille, on est aux anges avec cette signature d’Adrien Rabiot. Ancien joueur de l’OM, Samir Nasri a notamment confié sur Canal+ : « Franchement très surpris, mais surpris dans le bon sens. C’est un recrutement XXL, je pense que ce joueur là avec ses qualités aurait pu facilement signer dans un club du Top 8. L’avoir à Marseille, avec le recrutement qui a déjà été fait, pour moi c’est vraiment une valeur ajoutée ».

« J’ai hâte de voir Rabiot avec De Zerbi »

Samir Nasri s’attend d’ailleurs à du lourd avec l’association entre Adrien Rabiot et Roberto De Zerbi : « J’ai hâte de voir Rabiot avec De Zerbi. Il a toujours eu des entraîneurs à vocation défensive, à part un petit peu Laurent Blanc au PSG, sous Deschamps ou Allegri, il défendait beaucoup. Là, avec un entraîneur offensif, j’ai envie de le voir utiliser tout son potentiel ».