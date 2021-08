Formule 1

Formule 1 : Un avenir chez Ferrari pour Ricciardo ? La réponse !

Publié le 18 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que son nom a souvent été associé à Ferrari, Daniele Ricciardo avoue ne pas être déterminé à rejoindre coûte que coûte la mythique écurie italienne. Le pilote australien savoure sa situation de pouvoir simplement courir en Formule 1.

À 32 ans, Daniele Ricciardo a déjà piloté pour de nombreuses célèbres écuries de Formule 1, dont Red Bull, Renault et aujourd'hui McLaren. Alors que son avenir semblait très prometteur au début de sa carrière, l'Australien avait souvent été évoqué proche de Ferrari, toujours en quête de jeunes pépites. De plus, les origines italiennes de Ricciardo n'ont fait que renforcer ces rumeurs. Pour autant, le natif de Perth semblerait loin de piloter un jour pour la Scuderia , ce qui ne le dérangerait en aucun cas.

« Mon rêve, c'était d'être en F1, pas d'aller chez Ferrari »