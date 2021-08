Formule 1

Formule 1 : Sainz Jr rend un vibrant hommage à Leclerc !

Publié le 20 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Si Ferrari arrive à rêver de podium cette saison, la complémentarité entre ses deux pilotes n'y est pas étrangère.

Cette saison, Ferrari réussit à concurrencer McLaren pour décrocher la troisième place derrière l'implacable duo Red Bull - Mercedes . Une belle performance après la triste 6e place au classement constructeurs la saison dernière. Charles Leclerc comme Carlos Sainz Junior obtiennent des résultats séduisants. Le Monégasque a notamment décroché une 2e place à Silverstone, tandis que l'Espagnol a fini deuxième à Monaco et troisième en Hongrie.

La complémentarité, recette du succès du duo