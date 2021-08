Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 19 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Fernando Alonso réalise une saison de bonne facture en 2021. Et malgré ses 40 ans, l'Espagnol a de l'ambition pour l'avenir, ce qui ne cache pas non plus certains doutes

Malgré son âge avancé, et les doutes de certains observateurs, Fernando Alonso réalise un championnat du monde de F1 2021 tout à fait correct, en témoigne sa 11e place, embellie par une très belle performance lors du Grand Prix de Hongrie. L'Espagnol avait terminé 4e et joué un grand rôle dans la victoire de son coéquipier Esteban Ocon. Alonso ne compte cependant pas s'arrêter là et voit plus loin.

Pour Alonso la F1 de 2022 sera plus difficile à conduire.