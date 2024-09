Mercato - PSG : L’incroyable offre pour retenir Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’histoire d’amour s’est donc terminée en cet été 2024. Après 7 ans dans la capitale française, le Français a décidé de partir signer au Real Madrid. Le PSG a pourtant tout fait pour tenter de retenir Mbappé et le convaincre de prolonger son contrat. Une offre inattendue et étonnante lui aurait même été formulée.

En 2022, le PSG avait réussi à retenir Kylian Mbappé au dernier moment, empêchant son départ au Real Madrid. Deux ans plus tard, le scénario a été différent. Arrivé au terme de son contrat, le Français n’a pas voulu prolonger et c’est donc libre qu’il s’est engagé chez les Merengue. Pourtant, le PSG a voulu faire prolonger Mbappé et Cyril Hanouna a fait une révélation à ce propos.

PSG - Mbappé : La punchline de Luis Enrique https://t.co/nppblsO161 pic.twitter.com/ZEyDMMTS3H — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

« S'il était resté au PSG, ça aurait été le chef du PSG »

Après avoir offert monts et merveilles à Kylian Mbappé en 2022, le PSG proposait encore plus en 2024 pour le retenir. En effet, au micro d’Europe 1, Cyril Hanouna a fait savoir sur l’offre parisienne : « Kylian Mbappé, s'il était resté au PSG, ça aurait été le chef du PSG. Il aurait fait ce qu’il voulait. Ils voulaient même lui donner des parts dans le club ».

Une prolongation en 2022 regrettée ?

En 2022, Kylian Mbappé avait donc accepté de prolonger au PSG, avec à la clé un contrat XXL. Une décision regrettée par la suite ? « On a rapidement senti que lui-même regrettait d’avoir prolongé. Il ne cachait pas sa déception auprès du club », a expliqué Andres Onrubia, journaliste pour AS.