Mbappé : Son petit frère quitte le PSG, il se lâche

Cet été, ce n’est pas un mais bien deux Mbappé qui ont quitté le PSG. Tandis que Kylian a signé avec le Real Madrid, son petit frère, Ethan, a lui aussi fait ses valises. Et c’est au LOSC qu’il a décidé de poursuivre sa carrière. Ayant eu Ethan Mbappé sous ses ordres chez les U19 du PSG, Zoumana Camara est revenu sur ce départ de l’été à Paris.

Comme Kylian Mbappé, Ethan Mbappé a lui aussi quitté le PSG. Alors qu’il était question d’un possible contrat pro avec le club de la capitale pour le milieu de terrain de 17 ans, les discussions n’ont finalement pas été jusqu’au bout. Le LOSC a alors sauté sur l’occasion, signant le petit frère du joueur du Real Madrid. C’est désormais dans le nord de la France qu’Ethan Mbappé poursuit sa carrière.

« Une décision qui appartient à lui et sa famille »

Zoumana Camara connait bien Ethan Mbappé pour l’avoir entraîné chez les U19 du PSG. Et à propos de ce départ, l’ex-entraîneur du club de la capitale a confié au Parisien : « Avant-il sa chance à Paris ? Il a montré qu’il avait du talent. Mais son départ, c’est une décision qui appartient à lui et sa famille. De l’extérieur, on a l’impression que quand il y a eu le départ de Kylian, ils ont voulu créer une rupture avec les deux frères et le club ».

« Il a un énorme potentiel et une palette large »

« Pour moi, s’il était resté, il aurait pu largement faire partie de cet effectif et rentrer dans le turnover. Il a un énorme potentiel et une palette large. C’est un garçon qui a beaucoup évolué dans son volume de courses, dans l’agressivité qu’il est capable de mettre, il a des passes cachées, dans l’intervalle ou un jeu long. Il peut mettre des buts car il a une bonne frappe, il enveloppe bien », a-t-il poursuivi sur ce départ d’Ethan Mbappé du PSG.