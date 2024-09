Mercato : Il claque la porte du PSG et se lâche sur sa décision

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur des U19 du PSG depuis 2021, Zoumana Camara a fait du très bon travail à la tête des jeunes espoirs parisiens. Une collaboration qui a pris fin en cet été 2024 pour l’ancien joueur du club de la capitale. Mais pourquoi quitter une équipe comme le PSG ? Camara s’est expliqué, mettant en avant ses ambitions de voir plus haut.

Ayant terminé sa carrière de joueur au PSG, Zoumana Camara a ensuite entamé sa reconversion avec le club de la capitale. D’abord entraîneur adjoint de l’équipe première puis coordinateur sportif du centre de formation, il s’est retrouvé à être l’entraîneur des U19 du PSG. Une expérience qui a duré 3 ans, de 2021 à 2024.

« J’étais sûr de moi »

N’ayant toujours pas retrouvé de nouveau projet, Zoumana Camara est revenu sur les raisons de son départ du PSG. A propos, dans un entretien accordé au Parisien, il a avoué : « J’étais sûr de moi et je partais de manière sereine. J’ai eu la chance d’évoluer au PSG comme joueur et ensuite, grâce au club et au président, de pouvoir être adjoint pendant six ans, puis d’entraîner les U 19 qui est l’équipe numéro deux ».

« J’ambitionne autre chose »

« Je finis ce cycle parce que j’ambitionne autre chose. Ce n’est pas un arrêt brutal car tout s’est fait de manière très sereine. L’émotion ? Je l’ai plus ressentie à travers ce que les gens du club m’ont montré. Forcément, ça remue les tripes. J’ai eu la chance d’avoir de la stabilité pendant 17 ans, ce n’est pas commun. Après tout ce temps, je suis préparé à quitter la région parisienne », a poursuivi Zoumana Camara.