Mercato : Un international algérien veut signer à l’OM

Le dossier Ismaël Bennacer a fait parler à l'OM cet été. Dans les ultimes instants du mercato estival, le club marseillais a activé la piste menant à l'international algérien. Ce dossier n'a débouché sur aucun accord en raison de son salaire. Pourtant, le joueur de Milan AC était prêt à évoluer sous les ordres de Roberto de Zerbi.

Ismaël Bennacer était une piste sérieuse pour l’OM cet été. Le joueur du MIlan AC avait été contacté par la direction marseillaise dans les ultimes instants du mercato. Mais son arrivée sur la Canebière était conditionnée au départ d’un milieu de terrain, et notamment à celui de Jordan Veretout.

Bennacer avait dit oui

Malheureusement pour l’OM, le transfert n’a pu se faire à temps et Bennacer est resté au Milan AC. Mais selon les informations de La Minute OM, l’international algérien était prêt à débarquer au sein de la cité phocéenne. Ce mardi, son agent est revenu sur cet intérêt dans les colonnes de Tuttosport.

Son clan lâche ses vérités

« Ce qui s’est passé est assez simple. Il y a eu des discussions avec quelques clubs, mais lui n’a jamais remis en question son envie de rester à Milan. Les Rossoneri souhaitaient également qu’il reste et c’est toujours difficile de trouver une autre équipe en Europe. À Milan, on se sent bien, c’est un club important. Ce n’est pas simple de quitter l’AC Milan » a lâché Enzo Raiola.