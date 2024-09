Mercato - Luis Enrique : Les raisons d’une trahison à la Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec la signature d’Adrien Rabiot à l’OM, il a beaucoup été question de trahison étant donné que le milieu de terrain était formé au PSG. Il y a quelques années de cela, Luis Enrique, aujourd’hui entraîneur du club de la capitale, connaissait un scénario similaire passant du Real Madrid au FC Barcelone. Un transfert évoqué par le principal intéressé.

A l’instar de la rivalité entre le PSG et l’OM en France, celle entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Espagne n’empêche pas les joueurs de passer d’un club à un autre. Le traite le plus connu de l’autre côté des Pyrénées est bien évidemment Luis Figo, parti du Barça pour la Casa Blanca. On peut aussi citer Ronaldo, Javier Saviola ou encore Samuel Eto'o, mais également Luis Enrique. Le désormais entraîneur du PSG était parti du Real Madrid, où il a joué 213 matchs entre 1991 et 1996, pour signer au FC Barcelone, où il aura joué jusqu’à la fin de sa carrière, en 2004.

« Barcelone m’a recruté pour embêter le Real Madrid »

Alors que Movistar s’apprête à sortir un documentaire sur Luis Enrique, certains phrases sortent dans la presse. Ainsi, comme le rapporte AS, l’entraîneur du PSG a notamment évoqué son départ du Real Madrid pour le FC Barcelone. A propos de cette trahison, Luis Enrique a alors fait savoir : « Barcelone m’a recruté pour embêter le Real Madrid ».

« C'était horrible »

Joueur du FC Barcelone de 1996 à 2004, Luis Enrique a depuis le club catalan dans le coeur. L’an dernier, ça a d’ailleurs été difficile pour lui d’affronter le Barça en tant qu’entraîneur du PSG : « C'était horrible. Rentrer à la maison contre le club qui m'a le plus apporté en tant que joueur et entraîneur a été horrible pour moi et mon équipe ».