«Un coup au moral», l’OM a fait de gros dégâts

Quatre jours après sa défaite lors de la réception de l’OM (2-3), l’OL débute sa campagne de Ligue Europa jeudi à l’occasion de la réception de l’Olympiakos. Présent en conférence à la veille de cette rencontre, Pierre Sage a avoué que le revers face aux Marseillais avait mis un coup au moral de son équipe.

En supériorité numérique dès la cinquième minute de jeu à la suite de l’expulsion de Leonardo Balerdi, l’OL s’est incliné dimanche lors de la réception de l’OM (2-3). Au-delà du résultat, c’est le scénario de cette rencontre qui est cruel pour les Gones, eux qui avaient égalisé dans le temps additionnel par l’intermédiaire de Rayan Cherki, avant que Jonathan Rowe n’offre la victoire à Marseille. Mais Pierre Sage et ses hommes doivent vite réagir, eux qui reçoivent l’Olympiakos jeudi en Ligue Europa.

« On est plutôt dans la logique de trouver tout de suite des réponses »

« Ça laisse très peu de temps pour se poser un million de questions, on est plutôt dans la logique de trouver tout de suite des réponses à celles-ci et on espère les mettre en pratique dès demain soir », a déclaré Pierre Sage ce mercredi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport. « Ce sera quoi qu'il arrive un autre match de foot avec la nécessité d'avoir un autre résultat que lors de notre dernière prestation qui a été une bonne performance pas récompensée par un résultat positif. On aura cette fois la nécessité d'aligner les deux. »

« Il y a un coup au moral après une désillusion comme celle-ci et un scénario aussi cruel »

« Forcément, il y a un coup au moral après une désillusion comme celle-ci et un scénario aussi cruel », a avoué Pierre Sage. « Mais dans tous les cas on n'a pas le temps de se taper trop la tête contre les murs, de remettre trop les pendules à l'heure même si c'est nécessaire. On s'est vite remis au travail, et la meilleure chose dans ce cas-là c'est de vite retourner sur le terrain. Le délai court est donc plutôt favorable. »