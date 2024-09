OM : Longoria réclame une révolution !

Jean de Teyssière

Le football d’aujourd’hui est-il en train de mourir doucement ? Depuis plusieurs années, plusieurs voix s’élèvent pour révolutionner le football afin de le rendre plus attractif. L’été prochain, la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs aura par exemple lieu et cette saison, la Ligue des Champions a changé de format. Pablo Longoria, le président de l’OM, milite pour un changement dans le football.

Régulièrement, les présidents de l’Olympique de Marseille se sont élevés pour changer le football. On se souvient de Jacques-Henri Eyraud, et ses buts comptent double si le tir est déclenché de loin. Pablo Longoria semble plus mesuré que son prédécesseur et souhaite une révolution plus profonde du football, notamment dans le championnat de France de Ligue 1.

Pablo Longoria veut s’ouvrir à de nouvelles possibilités

Au cours d’une interview accordée à Relevo, le président de l’OM, Pablo Longoria, a été interrogé sur le football d’aujourd’hui et ce qu’il faudrait changer : « D'autant plus que l'on voit qu'il y a différentes compétitions, comme les compétitions européennes, qui se sont développées. Il est vrai aussi qu'elles se développent en augmentant le nombre de matches. Il y a de nouvelles compétitions qui arrivent, comme la Coupe du monde des clubs, et on verra quel sera le montant total négocié, mais en même temps je comprends qu'il y ait une tendance à la baisse des différents championnats nationaux, je pense qu'il faut que ça s'ouvre. »

«Il faut réinventer une bonne partie du produit»

« Et dans le cas du championnat de France, il faut réfléchir à de nouvelles formules pour chercher des formats alternatifs à votre compétition, poursuit Longoria. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il faut réinventer une bonne partie du produit parce qu'en fin de compte, ce déclin est aussi de notre responsabilité à tous. » A voir ce qui sera proposé dans le futur pour redonner un éclat au football français.