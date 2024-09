PSG : Mbappé annonce son départ, Luis Enrique justifie sa décision radicale

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d’officialiser son départ du PSG sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé avait, quelques mois plus tôt, averti la direction parisienne de son choix de partir libre à l’issue de la saison. Suite à cela, Luis Enrique n’avait pas hésité à se passer de plus en plus de Mbappé. A ce propos, l’entraîneur du PSG a d’ailleurs fait une grande annonce.

C’est en février dernier que Kylian Mbappé avait prévenu la direction du PSG qu’il ne prolongerait pas et partirait donc libre à la fin de la saison. Une annonce fracassante qui a eu certaines répercussions pour le Français. En effet, après cela, Mbappé avait notamment perdu son statut d’intouchable. Auparavant, il était rare de voir le numéro 7 du PSG sortir en cours de match, Luis Enrique n’hésitait ensuite plus à le remplacer et même le fait sur le banc dès le coup d’envoi.

« Il n’est plus la base du PSG »

A l’occasion d’un documentaire de Movistar le concernant, Luis Enrique est notamment revenu sur sa décision de se passer de plus en plus de Kylian Mbappé au cours des derniers mois. Rapporté par AS, l’entraîneur du PSG a alors expliqué : « Il n’est plus la base du PSG. Je vais le remplacer quand je dois le remplacer ».

« Quel dommage qu'il soit parti au Real Madrid »

A propos du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Luis Enrique a également confié pour Movistar : « J'ai rencontré un joueur merveilleux. Quel dommage qu'il soit parti au Real Madrid, surtout pour nous à ce moment ».