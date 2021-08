Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso n’en revient pas pour Lionel Messi !

Publié le 19 août 2021 à 12h35 par T.M.

Le départ de Lionel Messi fait parler au-delà de la planète football. Et voilà que Fernando Alonso, pilote Alpine, se confie sur le départ de la star argentine pour le PSG.

Il y a deux semaines maintenant, le FC Barcelone publiait un communiqué fracassant, annonçant que Lionel Messi ne prolongerait finalement pas et qu’il devait ainsi partir. Quelques jours plus tard, la planète football a de nouveau tremblé avec l’annonce de l’arrivée du sextuple Ballon d’Or au PSG. Un coup historique de la part du club de la capitale, qui a fait parler à travers le monde entier. Et les réactions continuent encore d’arriver pour le départ de Lionel Messi, et cela va même au-delà du monde du football.

« Je ne savais pas si c’était vrai ou non »