Tennis

Tennis : PSG, Qatar... L'énorme sortie de Nadal sur le départ de Messi !

Publié le 9 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Le feuilleton Lionel Messi semble dépasser le cadre du football. Alors qu'il s'apprête à disputer le Masters 1000 de Toronto, Rafael Nadal a partagé son opinion sur le départ de l'Argentin. Alors que l'Espagnol est un supporter affirmé du Real Madrid, Nadal estime tout de même que le départ de Messi serait une perte colossale pour la Liga, tout en taclant le PSG.

Rafael Nadal n'a pas parlé que de tennis ce lundi. Alors qu'il se trouve actuellement au Canada afin de disputer le Masters 1000 de Toronto, le désormais numéro 4 mondial a évoqué l'un des sujets majeurs dans le monde du sport ces derniers jours. Alors que le Barça se retrouve dans l'incapacité de prolonger Lionel Messi, la Pulga devrait s'engager dans les prochaines heures avec le PSG. Pour Rafael Nadal, pourtant supporter invétéré du Real Madrid, le départ de Messi serait une énorme perte pour la Liga.

« Les clubs qui ne dépendant pas d'un État souffrent beaucoup »