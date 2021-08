Tennis

Tennis - JO : Nishikori justifie sa défaite contre Novak Djokovic !

Publié le 7 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Quelques jours après sa défaite aux Jeux Olympiques contre Novak Djokovic, Kei Nishikori est revenu sur sa prestation, conscient des erreurs commises.

Si Novak Djokovic n’aura pas pu ramener une médaille d’or des Jeux Olympiques, il a quand même su écarter Kei Nishikori qui jouait à domicile. De retour sur le circuit du côté de Washington, Nishikori s’est relancé puisqu’il s'est qualifié dans le dernier carré. L’occasion pour lui de revenir sur cette défaite frustrante, malgré le niveau exceptionnel de Novak Djokovic, qu’il n’a pas manqué de relever.

« Contre Djokovic, j’ai commis de grossières erreurs »