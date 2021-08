Tennis

Tennis : LeBron James, Roland-Garros... L'hommage de Mayer à Federer !

Publié le 7 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Grand fan de Roger Federer, Kevin Mayer n'a pas tari d'éloges à son égard.

Bientôt 40 ans, et Roger Federer n’en a pas fini d’épater la galerie. Si le Suisse n’a plus la forme de ses 20 ans, il n’a toujours pas perdu son tennis, et encore moins son revers. Par sa classe naturelle sur le terrain, Federer est une idole, pour tout le monde, y compris les sportifs de haut niveau, tel que Kevin Mayer. D'ailleurs, le recordman du monde du décathlon s’est exprimé dans L’Equipe sur son admiration pour Roger Federer, et le Suisse devrait apprécier.

« Tous sports confondus, je le place au niveau des plus grands »