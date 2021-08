Tennis

Tennis : Le message fort de Stan Wawrinka sur ce gros sujet !

Publié le 5 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Blessé, Stanislas Wawrinka n'a plus joué au tennis depuis le mois de mars. Une période difficile mentalement. Le Suisse a profité du lancement d'un partenariat pour parler des difficultés mentales chez les sportifs de haut niveau.

Avec trois titres du Grand Chelem dans son escarcelle, Stanislas Wawrinka s'est affirmé comme l'un des principaux concurrents au Big 3 lors de sa carrière. Stan the Man vit cependant des temps troubles depuis son dernier succès à l'ATP 250 de Genève . Plus rien à se mettre sous la dent, ni un titre, ni une performance notable en Grand Chelem. Retombé au 31e rang mondial, le Suisse n'a plus joué depuis mars 2021.

Wawrinka donne son avis sur les failles mentales des athlètes