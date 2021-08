Tennis

Tennis - JO : Cette incroyable sortie sur la popularité de Djokovic !

Publié le 3 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Même si Novak Djokovic n’a pas atteint son objectif en échouant à la 4ème place aux Jeux Olympiques, il a fait plaisir à beaucoup d’autres athlètes présents au village olympique, dont Julien Mertine, médaillé d’or au fleuret par équipes.

Venu aux Jeux Olympiques pour ramener enfin une médaille d’or, Novak Djokovic a une nouvelle fois échoué. Battu en demi-finale par Alexander Zverev, le Serbe ne réalisera pas le Grand Chelem doré qu’il convoitait tant. Et pour ne rien arranger, Djokovic s’est incliné dans le match pour la médaille de bronze après sa défaite contre Pablo Carreno Busta. Mais malgré ce revers, Novak Djokovic devrait retenir des bons moments de cette Olympiade. Surtout au village olympique…

« Il se faisait harceler, c’est un mec en or »