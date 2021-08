Tennis

Tennis : Rafael Nadal fait le point sur son état de forme !

Publié le 2 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Absent des courts depuis son élimination contre Novak Djokovic à Roland-Garros, Rafael Nadal s'apprête à faire son retour lors d'un tournoi à Washington. L'Espagnol se prépare en vue de l'US Open.

Rafael Nadal va faire sa rentrée. L'Espagnol était en retrait du circuit depuis le 11 juin dernier et sa défaite face à Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros. Le numéro 3 mondial avait ensuite décidé de faire l'impasse sur Wimbledon et les Jeux Olympiques afin de récupérer de sa saison sur terre battue. Nadal va désormais faire son retour lors du Citi Open de Washington. Alors que le doute plane sur sa condition physique, Rafael Nadal compte bien se servir de ce tournoi pour se préparer à disputer l'US Open le 30 août prochain.

« Je ne connais pas vraiment ma capacité à enchaîner les matchs »