Tennis - JO : La sortie forte de Djokovic après son échec à Tokyo

Publié le 31 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Novak Djokovic a terminé 4e du tournoi olympique de Tokyo. Le Serbe ne se laisse pourtant pas abattre et souhaite se battre pour les prochaines échéances.

Le Grand Chelem doré restera donc un rêve pour Novak Djokovic. Battu par Alexander Zverev (1-6 6-1 6-3) puis Pablo Carreno Busta (6-4 6-7 6-3), le Serbe souhaitait obtenir la médaille d'or mais repart bredouille. Une cruelle désillusion pour le Serbe qui vivait jusque là une saison quasi-parfaite avec des titres à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Prochaine étape, la dernière : l'US Open 2021 du 30 août au 12 septembre.

Djokovic amer mais pas abattu