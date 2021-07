Tennis

Tennis - JO : L'amertume de Novak Djokovic après sa défaite aux JO !

Publié le 30 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

Eliminé des Jeux Olympiques après sa défaite en demi-finale contre Alexander Zverev, Novak Djokovic a dit adieu au Grand Chelem doré. De quoi laisser un goût amer au Serbe…

Le Grand Chelem doré était son rêve. Après ces Jeux Olympiques, il ne restera qu’un rêve. Dominateur de la tête et des épaules jusqu’à cette demi-finale contre Alexander Zverev, Novak Djokovic se voyait peut-être déjà champion olympique pour la première fois. Mais ce vendredi, le Serbe est tombé de très haut. Après un premier set maitrisé, le numéro 1 mondial s’est écroulé face un Zverev des très grands jours. Une défaite qui laisse de gros regrets à Novak Djokovic.

« C’est terrible, je me sens mal »