Tennis

Tennis - JO : Zverev en rajoute une couche après sa victoire contre Djokovic !

Publié le 30 juillet 2021 à 15h35 par A.D.

Ce vendredi, Alexander Zverev a créer la surprise en s'imposant face à Novak Djokovic en demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Qualifié pour la finale de la compétition, l'Allemand n'a pas tari d'éloges à l'égard du numéro un mondial.

Opposé à Novak Djokovic ce vendredi en demi-finale des JO de Tokyo, Alexander Zverev a trouvé les clés pour l'emporter en trois sets (1-6, 6-3, 6-1). Lors de la traditionnelle poignée de mains de fin de rencontre, l'Allemand a fait passer un message très fort au numéro un mondial. « Tu es l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Je suis désolé pour cela » , a dit Alexander Zverev à Novak Djokovic. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Alexander Zverev a été invité à revenir sur ses propos à l'attention de Novak Djokovic. Et le natif d'Hambourg a profité de l'occasion pour faire un énorme pronostic.

«Je suis sûr à 99,9% qu’il sera celui qui remportera le plus de Grand Chelem»