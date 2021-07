Tennis

Tennis : Le message très fort d'Ugo Humbert après sa défaite aux JO !

Publié le 29 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Combattif, Ugo Humbert s'est finalement incliné en quart de finale du tournoi olympique face à Karen Khachanov. Mais le joueur français s'est montré satisfait de sa semaine.

Il n’y a plus de Français dans le tournoi olympique. Les deux derniers représentants tricolores sont tombés ce jeudi sur plus forts qu’eux. Agé de 34 ans, Jérémy Chardy n’a rien pu faire face à Alexander Zverev, numéro 5 à l’ATP (défaite 6/4 6/1). Quant à Ugo Humbert, il a tenu la dragée haute à Karen Khachanov. Après son exploit face à Stefanos Tsitsipas, le joueur de 23 ans espérait enchainer et rallier les demi-finales, mais le Russe a réalisé une prestation solide (défaite 7/6 4/6 6/3). A la sortie du court, Humbert était, malgré tout, très satisfait de son niveau de jeu et de son état d’esprit.

« Avec cet état d'esprit, je peux faire de belles choses »