Tennis : Andy Murray annonce la couleur pour l'après Jeux Olympiques !

Publié le 27 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Forfait pour le simple, Andy Murray se concentre désormais sur le double olympique pour tenter de remporter une troisième médaille d'or. Et il pense déjà à la suite !

Andy Murray vise une troisième médaille olympique. Après le simple en 2012 puis en 2016, c'est désormais en double que l'Ecossais veut ramener la précieuse récompense. Avec son coéquipier Joe Sainsbury, il a déjà atteint les quarts de finale. Une performance notable pour un joueur en délicatesse avec son corps depuis son dernier grand titre... à Rio en 2016. Après avoir déclaré forfait pour le simple, cette épreuve constitue donc son dernier objectif.

Après l'effort, le repos pour Murray