Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... L'avis de l'entraîneur de Thiem sur le titre de GOAT !

Publié le 27 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

La planète tennis est dominé depuis plusieurs années par les incroyables performances de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Pour Nicolas Massu, l'entraîneur de Dominic Thiem, il est difficile de départager les trois monstres.

Avec sa dernière victoire au tournoi de Wimbledon, Novak Djokovic a égalé Rafael Nadal et Roger Federer au nombre de titres en Grand Chelem, avec 20 succès chacun. Le Serbe pourrait bien marquer davantage les esprits cette saison s'il venait à remporter les Jeux Olympiques et l'US Open. Le numéro 1 mondial deviendrait alors le premier joueur masculin de l'histoire à réaliser le Grand Chelem Doré. Pour autant, à l'heure actuelle, il est toujours compliqué de faire un choix entre les trois joueurs pour Nicolas Massu, l'entraîneur de Dominic Thiem.

« Ce sont les trois plus grands de l’histoire »