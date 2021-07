Tennis

Tennis : Les mots forts de Richard Gasquet après sa finale à Umag !

Publié le 26 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Arrivé jusqu’en finale à Umag, Richard Gasquet n’aura pas réussi à passer l’obstacle Carlos Alcaraz ce dimanche. Une défaite sèche pour le tennisman tricolore qui s’est exprimé après la rencontre et a semblé plutôt satisfait de sa semaine en Croatie.

En difficulté ces derniers temps, Richard Gasquet a repris confiance tout au long de la semaine dernière à Umag, et s’est hissé jusqu’en finale. Malheureusement, le Français n’aura pas fait le poids ce dimanche contre l’Espagnol de 18 ans Carlos Alcaraz (2-6, 2-6). Une défaite difficile pour le tricolore de 35 ans, mais qui ne doit pas entacher sa très belle semaine en Croatie où il a renoué avec la victoire. Richard Gasquet s’est d’ailleurs exprimé en sortie de match sur sa défaite et a dressé le bilan positif de son parcours à Umag.

« Ça reste une très, très belle semaine pour moi »