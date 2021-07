Tennis

Tennis : Le message fort de Stefanos Tsitsipas sur les Jeux Olympiques !

Publié le 23 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Toujours orphelin d’un gros titre cette saison, Stefanos Tsitsipas se rend aux Jeux Olympiques de Tokyo avec beaucoup d’ambition, mais surtout de fierté.

Auteur d’une très bonne saison, il manque toujours un petit titre à Stefanos Tsitsipas pour couronner ses efforts. Malgré une finale de Roland Garros et une demie à l’Open d’Australie, le Grec n’a toujours pas triomphé. Les Jeux Olympiques tombent à pic. Pour la première fois de sa jeune carrière, Tsitsipas aura l’occasion de disputer l’événement sportif le plus mythique. De quoi le rendre heureux avant de rentrer en lice dans la compétition.

« Cette compétition signifie beaucoup pour moi »