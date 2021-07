Tennis

Tennis : Les mots forts de Novak Djokovic avant son entrée en lice à Tokyo !

Publié le 23 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Novak Djokovic va faire son entrée en lice dans la nuit de vendredi à samedi aux JO de Tokyo face au Bolivien Hugo Dellien. Grand favori à la victoire finale, le Serbe s’est exprimé sur l’enjeu monstre de ce tournoi olympique pour lui et l’histoire qu’il peut continuer d’écrire.

Actuellement à Tokyo pour disputer les JO, Novak Djokovic fait figure de grand favori pour remporter sa première médaille d’or. Le Serbe affrontera Hugo Dellien pour son premier tour dans la nuit de vendredi à samedi. En route pour l’histoire cette saison après avoir remporté les trois premiers tournois du Grand Chelem, Novak Djokovic garde la tête froide à Tokyo et sait qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre ses objectifs. Le numéro un mondial s’est exprimé avant son entrée en lice sur les enjeux de ce tournoi olympique pour lui.

« Je sais que l’histoire est en jeu »