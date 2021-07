Tennis

Tennis : L’énorme sortie de Novak Djokovic sur le GOAT !

Publié le 22 juillet 2021 à 18h35 par T.M.

En cas de victoire lors des Jeux Olympiques, Novak Djokovic aurait de très sérieux arguments pour être considéré comme le GOAT. Toutefois, le numéro 1 ne veut pas entrer dans ces débats là actuellement.

Avec sa récente victoire à Wimbledon, Novak Djokovic a frappé très fort, lui qui a déjà remporté l’Open d’Australie et Roland-Garros cette saison. Et grâce à son sacre sur le gazon londonien, le numéro 1 mondial est revenu à la hauteur de Roger Federer et Rafael Nadal dans les livres des records avec 20 sacres en tournoi du Grand Chelem. Mais désormais, c’est un autre objectif qui se dresse devant Djokovic. Avant de prendre la direction de New York pour l’US Open, le Serbe est à Tokyo pour tenter de décrocher la médaille d’or olympique. Et par la même occasion le titre de GOAT ?

Djokovic, le GOAT ?