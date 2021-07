Tennis

Tennis : Djokovic annonce la couleur pour les Jeux Olympiques !

Publié le 20 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Auteur d'une saison exceptionnelle Novak Djokovic peut réaliser un exploit incroyable : devenir le premier joueur masculin à réussir le Grand Chelem Doré. Prochaine étape : les Jeux Olympiques !

Avec l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon 2021 dans son escarcelle, Novak Djokovic a égalé le record de titres de Grand Chelem de ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer. Mais le Serbe se trouve face à un autre challenge de détail : s'il remporte les Jeux Olympiques de Tokyo et l'US Open, Djokovic remportera tous les grands tournois de la saison. Un exploit très rare et qui fait bien évidemment rêver Djokovic, qui se prépare actuellement à disputer les JO.

Djokovic veut la médaille