Tennis : Les mots de Boris Becker sur la nouvelle génération !

Publié le 20 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic domine le circuit mondial cette saison, ses rivaux de toujours sont eux plus en difficulté et peinent à rester au haut niveau. Boris Becker, légende du tennis, s’est exprimé sur cette fin de cycle proche avec l’arrivée de la nouvelle génération.

Novak Djokovic est l’homme à battre cette saison sur les courts de tennis. Après avoir remporté l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon, le Serbe sera bien présent aux JO de Tokyo pour tenter de glaner sa première médaille d’or. Si le numéro un mondial continue de dominer même à 34 ans, les légendes de sa génération ont eux plus de mal à rester sur le devant de la scène. À l’image de Roger Federer ou d’Andy Murray, la fin d’une époque semble de plus en plus proche. Boris Becker s’est d’ailleurs exprimé sur ce sujet et semble pressé de voir la nouvelle génération s’imposer.

« Il est également excitant de voir les jeunes joueurs s’épanouir »