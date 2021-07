Tennis

Tennis : Les mots forts de Novak Djokovic sur sa préparation pour les JO !

Publié le 19 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Après avoir remporté Wimbledon, Novak Djokovic sera présent à Tokyo pour les JO et essayera de remporter un nouveau titre au Japon. Pour cela, le Serbe s’entraine pour le moment dans son coin au Monténégro, et s’est exprimé sur ce choix.

Novak Djokovic est rentré dans l’histoire à Wimbledon en égalant le record du nombre de tournois du Grand Chelem gagnés avec son vingtième, mais le Serbe ne compte pas s’arrêter là. En effet, Novak Djokovic va enchaîner puisqu’il sera présent aux JO de Tokyo pour tenter de s’adjuger un nouveau titre, avant de peut-être réaliser le Grand Chelem en remportant l’US Open. Concentré sur son tournoi au Japon, le numéro un mondial est pour l’instant en pleine préparation au Monténégro. Novak Djokovic s’entraine donc dans son coin pour se préparer au mieux, mais aussi se ressourcer en passant du temps avec sa famille. Le Serbe s’est expliqué sur ce choix inhabituel.

« Je me sens chez moi ici »