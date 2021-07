Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Cette grosse sortie sur le débat du GOAT !

Publié le 21 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer dominent la planète tennis, les avis divergent concernant le titre de GOAT. Qui est le meilleur ? Denis Shapovalov a du mal à choisir.

Après avoir remporté l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon, Novak Djokovic se retrouve à égalité au palmarès des Grand Chelem avec Roger Federer et Rafael Nadal. Ce trio qui domine le tennis depuis près de 15 ans, continue sur sa lancée. Sur les 20 derniers tournoi du Grand Chelem, ils n'en ont laissé échapper qu'un. Et encore, l'US Open 2020 fut disputé sans Nadal ni Federer et avec un Djokovic disqualifié. Forcément, face à une telle domination, cela est compliqué d'en tirer un du lot pour élire le GOAT, le meilleur de tous les temps.

Qui est le meilleur ? Joker pour Shapovalov